Hammaste tervise kuu keskmes on inimeste hirm hambaarsti ees

Pärtelpoja sõnul ei ole narkoos ainus võimalus hambaarstihirmu leevendamiseks. Neid võimalusi on kokku kolm. «Esimene võimalus on, et anname patsiendile rahustava tableti ning selle toimima hakkamise järgselt alustatakse koostöös hambaarstiga vajaliku raviprotseduuriga. Teine variant on hambaravi sedatsioonis, kus enne hambaravi algust manustatakse patsiendile ravimid veeni kaudu. Selle meetodi eeliseks on, et patsient on täiesti teadvusel ja ta saab anda märku, kui talle miski muret teeb. Kui protseduuri käigus selgub, et ravimi toime ei ole piisav, siis on võimalik annust tõsta. Kolmas võimalus on üldanesteesia ning siin oleneb palju protseduuri mahust. Tasub ka teada, et üldjuhul ei ole hambaravikirurgias narkoos nii sügav kui suurtel operatsioonidel ning 2 kuni 4 tunni jooksul võib patsient kliinikust saatjaga koju minna. Autot sel päeval juhtida ei tohi ja tööle ei maksaks ka sel päeval minna, siiski on taastumine kerge ja järgmine päev on taas kõik endine,» selgitab Pärtelpoeg.