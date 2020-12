Toidurevolutsioon: Singapurist sai esimene laboriliha heakskiitev riik

Idufirma asutaja ja tegevjuht Josh Tetrick ütles CNN-ile, et esimese laboriliha kasutusõiguse said restoranid, edasi plaanitakse lihatooteid hakata pakkuma teistele söögi- ja jaemüügikohtadele. Toote hind on samaväärne kõrgkvaliteetse kanalihaga.