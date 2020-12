Erakorralise meditsiini arst: kaugteenused on tervisesüsteemi jäädavalt muutnud

Enne pandeemiat oli meil keskmiselt 50 000 kaugkonsultatsiooni kuus, nüüd on see number üks miljon. Enamik inimestest on mõistnud, et arstiga ühendust võtmine ja ka vastuvõtud on pidanud muutuma, et vältida tarbetut füüsilist kontakti. Tagasiside näitab, et enam kui 80 protsenti teenuse kasutajatest on sellega rahul. Just teenuse kiirus on siin oluliseks faktoriks – enamikel juhtudel võtab perearst patsiendiga ühendust juba paari tunni möödudes. Lisaks on nende jaoks oluline mugavus – kaugkonsultatsioon aitab vältida ebavajalikku sõitu arsti juurde. Samuti mõistab enamik neist, et see kõik aitab kriitilisemate kaebustega patsientidel kiiremini vastuvõtule saada. Inimeste jaoks on sellest saanud uus normaalsus ning enamik patsientidest soovivad jätkata digitaalsete tervishoiuteenustega ka pärast eriolukorda. Loomulikult mõistame, et digilahendused pole kõigi jaoks, kuid just need, kel kas pole digilahendustele ligipääsu või kel puuduvad selleks vajalikud oskused, jõuavad ka nüüd arsti juurde kiiremini, sest «vanaviisi» arstile helistamisele ja koha peal toimuvatele vastuvõtuaegadele pole enam nii suurt konkurentsi.