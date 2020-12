Selgus Covid-19 täpne mõju rasedate vaimsele tervisele

Kuigi lapseootust seostatakse tavaliselt positiivsete tunnetega ning eeldatakse, et peatselt emaks saavad naised on väga optimistlikud ning entusiastlikud, kannatab 10 kuni 20 protsenti neist nii enne kui ka pärast sünnitust vaimse tervise probleemide all. Depressioon, ärevus ja teised sarnased mured tekivad sünnitusega seotud stressi tulemusena. Covid-19 pandeemia on neid ilminguid aga oluliselt võimendanud, kirjutab Science Daily.