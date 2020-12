Meeste suguhaiguste diagnoosimine jõuab uude ajajärku

Nende nakkushaiguste tuvastamiseks on mitu meetodit. Viimastel aastatel on uriinianalüüsi puhul tuldud välja uute tehnoloogiatega, mis pakuvad igapäevases kliinilises praktikas kiireid ja standardiseeritud võimalusi. Uuringu üks autoreid, Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku arst-õppejõud, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorant Stanislav Tjagur rääkis, et üheks selliseks uuenduslikuks diagnostikameetodiks on voolutsütomeetria: «Võrreldes teiste meetoditega on seda lihtne kasutada, see on automatiseeritud, annab kiiresti tulemuse ega ole invasiivne.»