Eesti mehed avaldavad, milliseid terviseprobleeme nad kõige rohkem kardavad

On levinud arusaam, et mees peab alati tugev olema. Just sel põhjusel ei meeldi meestele ka arsti juures käia. Nii võib mõnikord lausa tunduda, et meest ei murra miski, kuid kas see ka tegelikkuses nõnda on? Uurisimegi meeste käest (nimed muudetud, toimetusele teada), milliseid terviseprobleeme nad salamisi kõige rohkem kardavad.