Lääne-Tallinna haiglas on ravitud ka koroonapositiivseid imikuid

Imik. Pilt on illustratiivne.

«Covid-19 haigusega on meie haiglas ravil olnud nii alla aastasi lapsi kui ka 100-aastane patsient – haigestujaid ja haiglaravi vajajaid on igas vanusegrupis. Covid-19 haigusega imikuid on olnud ravil nii kevadise laine ajal kui ka nüüd, sügisel,» ütles Lääne-Tallinna keskhaigla esindaja Liisa Suba.