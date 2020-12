Selgus, millal valmib lastele mõeldud Covid-19 vaktsiin

Käesoleval aastal testiti Covid-19 vaktsiinide efektiivsust ja ohutust vaid täiskasvanute peal, nüüd tuleb uurida, milline mõju neil lastele on, kirjutab Healthline . Selle jaoks on vaja üle vaadata dooside suurus, arv ning nende intervall.

Laste nakkushaiguste spetsialist doktor Yvonne Maldonado sõnul on täiskasvanutega tehtud testidest selgunud, et vaktsiin on ohutu. See tähendab, et puudub vajadus vaktsiini kümnete tuhandete laste peal testida. «Laste arv, kelle peal vaktsiini katsetatakse, jääb tõenäoliselt mõne tuhande kanti,» sõnab Maldonado.