Eksperdid: koroonakriis keeras tervishoius uue lehekülje

Porti sõnul on üks suund tehisintellekti ehk AI arendamine. Ta leiab, et suur probleem seisneb selles, et inimesed on väga kehvad ravieeskirjadest kinnipidajad – arst ei saa inimeselt haigust ära võtta, ta saab ainult diagnoosida ja nõu anda, aga oluline roll on inimesel endal. Port toob näiteks uuringu, mis näitas, et kui inimene lahkub arsti kabinetist ja temalt ukse taga küsida, mida arst rääkis, on patsient unustanud umbes 50 protsenti ja nädal aega hiljem mäletab vaid 10 protsenti räägitust.