Pereõde: inimesed ei aima, et nende tervisemure põhjuseks võib olla alkohol

Need on mehed ja naised kõikvõimalikelt elualadelt, erinevas vanuses ja mitmesuguse sotsiaalse taustaga. Täiesti tavalised inimesed nagu mina ja sina. Pole vahet, kas oled rikas või vaene – alkoholimure võib moel või teisel puudutada meid kõiki.

Neid, kes ise alkoholiprobleemiga spetsialisti poole pöörduvad on pigem vähe. Sagedasem on olukord, kus meie juurde tullakse mõne muu tervisemurega ning visiidi käigus selgub vajadus ka alkoholitarvitamisega seotud teemad jutuks võtta. Pereõe või -arsti roll on märgata ja küsida õigeid küsimusi ning aidata inimesel probleemi teadvustada.

Kui inimene ise alkoholist rääkima tuleb, siis selleks hetkeks on probleem tihtipeale nii suureks kasvanud, et ta omal jõul seda enam kontrolli alla ei saa. Sinna punkti ei jõuta aga kunagi üleöö. See on arenenud ajapikku ja õigel ajal jaole saades oleks saanud selle süvenemist ära hoida.

Arstikülastus kui reaalsuskontroll

Üks tavapärasemaid situatsioone on see, kui juhilubade jaoks on tervisetõendit vaja. Eelnevalt täidetud tervisedeklaratsiooni läbi vaadates räägime patsiendiga üle ka selle, kui palju alkoholi ta tarvitab. Kui need kogused on suured, jääb see deklaratsioonis kohe silma. Pahatihti võib sel juhul märgata, et ka muud näitajad on paigast ära. Inimene kurdab näiteks, et ei saa korralikult magada või on pidavalt väsinud. Alkoholitarvitamine süvendab ka vaimse tervise probleeme nagu stress, ärevus või depressioon. Need seosed paistavad siin üsna selgelt välja.

Vahel ilmneb alkoholiprobleem ka muid tervisehädasid uurides. Sageli panen kõige selle juures tähele, et inimene ei ole varem endale lihtsalt teadvustanud, kui palju ta tegelikult alkoholi tarbib. Kui selle peale mõelnud ei ole, siis ei pruugi ise aru saadagi, et tuleks piiri pidada. Nii mõnigi patsient taipab tavapärase tervisekontrolli käigus, et joob tõepoolest rohkem kui peaks. Arstikülastus on seega hea võimalus reaalsuskontrolliks, mille käigus saad ka oma senised elustiilivalikud uuesti läbi kaaluda.

Kõik algab märkamisest

Alkoholi liigtarvitajatele suunatud nõustamine on minu hinnangul Eestis inimestele hästi kättesaadav, pigem on küsimus informeerituses abi võimaluste osas. Selle nimel on valdkonnas pikka aega tänuväärset tööd tehtud. Kõik algab aga iga inimese puhul ikkagi märkamisest ja teadvustamisest. Selleks ei pea alati olema pereõde või -arst, kes probleemile tähelepanu juhib – märgata saab ka iseenda muutunud alkoholitarvitamise harjumusi.

Samuti tasub tähelepanelik olla oma lähedaste suhtes. Märgates joomisharjumuste süvenemist, tuleks oma murest lähedasega rääkida ja sellele tähelepanu juhtida. Seejuures tuleb aga jääda julgustavaks ja positiivseks. Eesmärk on inimene mõtlema panna, mitte teda survestada. Otsus oma elu muuta tuleb igaühel endal vastu võtta.

Ükski alkoholikogus ei ole ohutu