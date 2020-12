«Ateroskleroos on haigus, mille korral arteritesse ladestuvad rasvainest koosnevad paksendid, veresoonte seinad muutuvad jäigaks ja rabedaks. Nii tekib suurem oht näiteks infarkti ja insuldi tekkeks. Ateroskleroosi tüsistused on peamised surmapõhjused kogu maailmas,» selgitas professor Margus Viigimaa.

Südamearsti sõnul on ateroskleroosi ravis toimunud revolutsioon ning lisandunud uusi ravimigruppe. «Uued ravimid on väga tõhusad ning meil on võimalik ravida ka selliseid raskeid haigeid, kelle puhul varem kolesterooli eesmärkväärtuseid ei saavutatud. Uued ravimid on ka patsientide jaoks mugavad: neid süstitakse kahe nädala tagant või uusimaid lausa kaks korda aastas.»

«Vaatamata uutele diagnostika- ja ravivõimalustele on elustiil inimeste endi kätes ning see moodustab meditsiini võimaluste kõrval veel suurema osa. Siiski, mida paremini saame haiguse riski määrata, seda paremini saame omakorda määrata iga patsiendi personaalse riski. Isegi ravi puhul saame geeniandmeid rohkem arvesse võtta. Näiteks teame, millistel patsientidel on suurem risk saada statiinraviga kõrvaltoimeid, millised patsiendid võiksid potentsiaalselt saada suuremat kasu. Selline teadmine on eriti oluline patsientide puhul, kellel südame-veresoonkonna haigust veel pole, kuid risk on suur,» selgitab professor Viigimaa.