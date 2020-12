Karm reaalsus: arsti filmitud video näitab Covid-19 intensiivravi patsientidele avanevat vaatepilti

Doktor Ken Remy rääkis väljaandele CNN, et on ravima pidanud rohkem kui tuhandet Covid-19 patsienti ja see ajendaski teda antud videot jagama. «Kuulen haiglaravile jõudnud patsientidelt pidevalt, et nad ei näinud maski kandmisel mõtet või et nende arvates oli nakatumise risk väga madal,» sõnas doktor. «Paljud intensiivravi osakonda jõudnud Covid-19 patsiendid surevad ja mina olen siis esimene, kelle poole pöördutakse - see ei ole kerge.»