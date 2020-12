UURING ⟩ Uus ravim võib muuta Covid-19 haige mittenakkavaks 24 tunniga

Georgia ülikooli professori dr Richard Plemperi juhitud rühm avastas algselt, et see ravim on tõhus gripiviiruste vastu.

«See on esimene suu kaudu antav ravim, mille puhul on näidatud, et see blokeerib kiiresti SARS-CoV-2 ülekande,» ütles Plemper Medica Xpressis. «MK-4482/EIDD-2801 võib mängu muuta.»