Erakorralise meditsiini arst ja George Washingtoni nimelise ülikooli professor Leana Wen sõnas CNN-ile antud intervjuus, et kuna maailma haiglad on juba praegu ülekoormatud ning meditsiinipersonali napib, siis peavad kõik panustama sellesse, et Covid-19 levikule piir panna. «Jõulude ajal reisida või lähedasi külastada ma ei soovita. Igasugune söögi ja joogi jagamine pole praeguses olukorras aktsepteeritav,» selgitas doktor Wen.