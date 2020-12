Teadlased lõid valu tajuva kunstnaha

Kui üks kunstliku naha anduritest tuvastab valuärrituse, saadab see elektrisignaali aju struktuuri jäljendavatesse seadme osadesse, ütleb Madhu Bhaskaran, Melbourne`i RMIT ülikooli professor, insener ja projekti juhtivteadur. Ärrituse saab programmeerida käivitama liikumist. «Võti on valuläves,» ütleb Bhaskaran.

Ta selgitab, et kuigi me tajume stiimuleid pidevalt, reageerime ainult siis, kui stiimul ületab künnise, «nagu puudutades midagi väga kuuma». Aju võrdleb stiimuleid ja tuvastab ohtlikud, ütleb ta.

Kunstnaha loomisel määrasid teadlased need aju jäljendava elektroonika künnised. Tulemuseks on kunstlik nahk, mis suudab eristada nõela õrna puudutust või valulikku torkimist. Leiutis võib aidata luua nutika proteesi, mis on kaetud funktsionaalse kunstliku nahaga, mis reageerib valule nagu inimese jäsemed, võimaldades kasutajal teada saada, kas nad puudutavad midagi, mis võib kahjustada.