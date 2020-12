ELUMUUTEV FOTO ⟩ Bikiinipildist ehmunud naine kaotas lihtsal moel 45 kilo

Nüüd on 24-aastane värbamiskonsultant 45 kilo kergem, tunneb end hästi ja on kroonitud Ühendkuningriigi kaalulangetajate aasta naiseks.

«Ma lõpetasin jõusaalis käimise ja mäletan, et istusin restoranis tooli katki ja tundsin end tõesti ebamugavalt, kuid teesklesin, et kõik on korras. Ma ei olnud aru saanud, et olen tooli jaoks liiga raske; see oli õudne ja piinlik,» tunnistab Stein.