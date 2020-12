Ainult sel juhul võib Covid-19 läbi põdenud inimesega nakatumist kartmata kohtuda

Oluline on meeles pidada, et teatud sümptomid võivad pärast koroonaviiruse põdemist mõneks ajaks siiski kestma jääda, kirjutab Health. Nendeks on väsimus, hingamisraskused, püsiv köha ja peavalu. Nakkushaiguste spetsialisti doktor William Schaffneri sõnul ei tähenda eelpool mainitud sümptomite olemasolu seda, et Covid-19 seljatanu võiks endiselt nakkusohtlik olla.