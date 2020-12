Arst räägib, kuidas kaitsta lapse silmi pimedal ajal

Tellijale

Milline on parim valgus?

Lapseeas õues olemine on silmade tervisele väga oluline. Õues veedetaval ajal on tõestatult lühinägevuse tekke ja süvenemise eest kaitsev toime. Lühinägevus on seisund, kus laps vajab kaugele vaatamiseks miinusprille, sest silm on oma valgust murdvate jõudude suhtes liiga pikk. Päikesevalgus on parim valgus silmade jaoks, sest sisaldab valgusspektri kõiki alavärve, see tähendab lainepikkusi.

Kodus, lasteaias ja koolis on oluline, et tööruum oleks hästi valgustatud – minimaalselt 300 luksi valgustustihedust, lähitöö tegemiseks on hea valgustatus 500 luksi. Milliseid lampe on valgustustaseme tagamiseks parim kasutada, ei ole silmade tervise seisukohast siiani tehtud teadustöö põhjal veel lõpuni selge. LED (Light Emitting Diode) valgustid eritavad suhteliselt suures osas sinist ehk lühikese lainepikkuse ja kõrge energiaga valgust, samas kui halogeenlampide ja hõõglambide valgusspektris sisaldub sinist valgust vähem. LED-e kasutatakse ka tänapäevastes ekraanides.

Seoses LED-ide keskkonnasäästlikkusega ja Euroopa Liidu direktiiviga vanemat tüüpi valgustite asendamiseks LED lampidega, on maailmas palju poleemikat tekitanud nn sinivalgusoht – potentsiaalne oht silmade tervisele liigsest ekspositsioonist sinisele valgusele. Kusjuures just laste silmad on oma ehituselt valgusele tundlikumad kui täiskasvanutel – nende silmalääts laseb palju rohkem lühikese lainepikkusega valgust läbi. Seni tehtud uuringute põhjal ei ole siiski tõestatud, et LED lambid või ekraanid kujutaksid endast sinise valguse tõttu ohtu silmadele. Küll aga mõjutab suurenenud valgusele eksponeeritus enne magamaminekut unerütmi ning paremaks uinumiseks on seetõttu soovitatav õhtuti LED ekraanidega mitte töötada ning vähendada ka ruumide valgustustaset.

Tähelepanuväärne on, et isegi pilvise ilma korral on õues valguse intensiivsus kordades suurem kui toas. Võrdluseks: hästi valgustatud ruumi valgustustihedus on 500 luksi, pilvise ilma korral on õues valgustustihedus 1000 – 30 000 luksi, selgel suvepäeval on valgustustihedus õues kun 100 000 luksi. Õues viibimine on seega silmade hoidmises suure tähtsusega. On tõestatud, et kui laps on päevas vähemalt kaks tundi õues, on tal oluliselt väiksem risk lühinägevuse tekkeks.

Ülepinge tehnoloogia tõttu

Ekraanide ees töötamine on koormav nii laste kui täiskasvanute silmadele. Lähedale vaatamiseks peavad silmaläätse kuju muutvad lihased pingutama. Kui lähitöö (lugemine, arvuti või nutiseadmega töötamine) on kestev ja puhkepausideta, võib tekkida silmalihaste ülepinge ehk akommodatsioonispasm. Pinges lihas ei suuda lõdvestuda, et peale intensiivset lähitööd selgelt kaugele näha. Sellise ülepinge sümptomiteks võivad olla peavalud, udune nägemine kaugele, väsimus. Laps võib kurta, et ta ei näe enam hästi koolis tahvlile või kodus televiisorit. Intensiivne lähitöö lapseeas soodustab lühinägevuse teket.