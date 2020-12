Terviseprobleem, mis kõige sagedamini palavikku põhjustab

Kuigi palavikku põhjustavate haiguste nimekiri on väga pikk, on kõige sagedasemaks palaviku tekitajaks infektsioon. Erinevate infektsioonide seas põhjustavad palavikku enim külmetushaigused. Tihti tekib palavik ka teatud ravimite manustamise või vaktsineerimise kõrvaltoimena, kirjutab Health .

Perearst David Cutler ütleb, et kui enesetunne palaviku ajal on normaalne, siis palavikualandajat võtta pole vaja. «Kui tunned end halvasti, või kui palavik on juba kõrge, siis võib võtta kas ibuprofeeni või paratsetamooli. Rohke vedeliku tarbimine on samuti väga oluline,» rõhutab Cutler.