«Vaktsiini olemasolu ei tähenda, et koroonaviirus maailmast kuskile kaob,» selgitas WHO erakorralise programmi juht doktor Michael Ryan. «Vaktsiin on vaid üks lisameede, mida saame pandeemia ohjeldamiseks kasutada, kuid ainult vaktsiinist ei piisa. Enda ja lähedaste kaitsmiseks tuleb ka edaspidi maske kanda.»