Doktor Fauci avaldas, kuidas ta pandeemia ajal oma tervist kaitseb

«Töö tõttu on minu päevad hommikust õhtuni äärmiselt stressirohked. Kui õhtul koju jõuan, lähen kohe pikemale jalutuskäigule - see leevendab väga edukalt stressi,» ütles dr Fauci.

Kui Fauci septembris mainis, et ta D-vitamiini võtab, siis luges avalikkus sellest välja, et nüüd peavad kõik hakkama sama vitamiini tarbima. Nii see siiski päriselt ei käi. «Kui sul on D-vitamiini puudus, siis on selle lisaks tarbimine väga oluline. Kui verenäitajad on selles osas korras, ei muuda D-vitamiini lisaks tarbimini tegelikult mitte midagi,» sõnas ta. D-vitamiini näitaja saab teada vereanalüüsi teel.