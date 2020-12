Uuringutest on selgunud, kui nakkavad on asümptomaatilsed Covid-19 haiged

Isikud vanuses 20–49 eluaastat nakatusid sagedamini väljaspool kodu. Kogu uuritud isikute seast iga viies haigestus kontakti tõttu perekonnas, iga kahekümnes sai nakkuse väljaspool kodu. Analüüsides koroonapositiivsete, kuid asümptomaatiliste (haigustunnusteta) isikute osa nakkuse levitamisel, leiti uuringus, et need isikud on võimelised haigust levitama, kuid nendega kokkupuutunutel on 25 protsendi võrra väiksem nakatumise risk võrreldes nendega, kes puutusid kokku haigustunnustega isikutega. Autorid väidavad, et Covid-19 levikut mõjutavad nii bioloogilised (näiteks vanus) kui ka inimeste käitumuslikud tegurid.