Arstid mures: naiste terviseprobleemid jäävad pandeemia tõttu vajaliku tähelepanuta

Kuigi paljudes valdkondades on siinkohal appi tulnud telemeditsiin, siis günekoloogilist läbivaatust ei asenda miski. Seda kinnitas ka New Jerseys praktiseeriv doktor Maria Sophocles. «Telemeditsiinist on olnud tohutu abi konsultatsioonide osas, kuid väga paljud günekoloogilised probleemid vajavad paratamatult siiski füüsilist läbivaatust,» ütles ta CNNile antud intervjuus. Doktor Sophocles lisab, et probleemi olemasolul ei tohiks visiiti günekoloogi juurde mingil juhul edasi lükata.