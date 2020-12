Eksperdid vastavad: 8 põletavat küsimust Covid-19 vaktsiinide kohta

Tallinn, 02.12.2020 Illustreeriv foto Covid-19 vaktsiinist. Koroona vaktsiin, koroonaviirus. Illustrative photo of Covid-19 vaccine, coronavirus. Foto Sander Ilvest,Postimees FOTO: Sander Ilvest

Covid-19 pandeemia on maailmas jõudnud 58,9 miljoni inimeseni. Uudised peatsest vaktsineerimise võimalusest on inimestesse lootust süstinud, kuid vaktsiiniga seoses on tekkinud ka palju küsimusi - nendele vastavad nüüd oma ala eksperdid.