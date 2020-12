256 päeva järjest tööl olnud arst lohutab surevaid Covid-19 patsiente ja püüab aknalt põgenikke

Meedia huviorbiiti sattus doktor Varon möödunud tänupühade ajal, kui ta üht eakat patsienti kallistades fotole jäi. «Läksin parasjagu Covid-19 osakonda, kus töötan ja nägin, et üks eakas patsient on oma voodist välja tulnud ning üritab palatist välja saada. Ta nuttis. Läksin tema juurde ja küsisin, miks ta nutab. Ta vastas, et tahab lihtsalt oma naise juures olla,» meenutas Varon. «Ma ei osanud muud teha, kui teda kallistada - ma tõesti ei teadnud, et keegi selle hetke pildile püüab.» Doktori sõnul tundis mees end peatselt küll pisut paremini, kuid tema unistus taas oma naise juures olla ei täitu enne, kui eaka härra tervis korda saab.

Doktor Varon tõdeb, et koroonaviirusega haiglas olevate inimeste elu on väga üksildane ja kurb, sest nad on kõigist teistest isoleeritud. «See on lihtsalt frustreeriv, et ma olen siin juba 256 päeva järjest endast kõik andnud, aga pandeemia tõttu haiglasse saabuvate inimeste arv muudkui kasvab,» kirjeldab doktor oma tundeid. «Elu Covid-19 osakonnas ei ole ilus, vastupidi, see on väga raske! Kujutage ette, et olete palatis, kuhu sisenevad vaid kaitsevarustusse riietatud isikud ja te saate kellegi teisega suhelda vaid telefoni teel, kuigi ka see ei pruugi igas olukorras reaalne variant olla,» räägib Varon.