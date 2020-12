Perearst Madis Veskimägi meditsiinipersonali käärivatest suhetest: ma ei saa vaikida, kui midagi sellist näen

«Ma ei saa vaikida, kui näen midagi sellist, mis põhjustab lisaks haigusele patsiendile täiendavaid kannatusi. Olen läbi aastate püüdnud analüüsida süsteemseid vigu meie meditsiinikorralduses. Ebaeetiline on arvustada ühe või teise meediku või raviasutuse tööd, kuid esile on kerkinud probleeme, mida tuleb kindlasti avalikult arutada. Seda selleks, et neid edaspidi vältida ja meie maailm paremaks paigaks muuta,» kirjutab Veskimägi.

«Üks tõsine valupunkt meie meditsiinis on ebakolleegiaalsus ehk ühe või teise meditsiinitöötaja põhjendamatu arvustamine teise poolt. Tulemuseks on see, et kannatab patsiendi usaldus kogu meditsiinisüsteemi vastu. Leian, et ebakollegiaalsusel on oma põhjused, ma ei otsi põhjust väheses rahastamises või läbipõlemises, vaid meie ärimeditiinis.»

«Meditsiinimaastsikul toimetab umbes tuhatkond äriettevõtet, normaalne koostöö ja tööjaotus on asendunud erinevate teenustega ja rahaliste suhetega igal etapil. Põrkuvad erinevad huvid, ennekõike kannatab patsient, kes jääb «süsteemi hammasrataste vahele»,» muretseb ta.

Muidugi kannatavad doktor Veskimägi sõnul ka meditiinitöötajate närvikava ja töörõõm. «Leian, et see on üks põhjus, miks paljud noored meedikud Eestist lahkuvad või mitteerialasele tööle asuvad.»

«Minu püüd on julgustada inimesi rohkem rääkima ja nii analüüsida kõiki võimalikke põhjuseid, ülima eesmärgiga- neid olukordi peab õppima vältima. Ebakoleegiaalsust võib kahjuks sageli kohata. Kui sellele ei reageerita, siis arvatakse, et see ongi normaalsus. Päris kindlasti ei ole see nii! Selle vastu tuleb võidelda ja tegelike põhjusteni jõuda,» selgitab Veskimägi.

«On ka ohatud, et millal küll eesti meedikud ühe mütsi alla koonduvad. Seda ei tea, kuid probleemidest tuleb rääkida, mitte vaikida või kõike kibestunult ja valusat alla neelata.»