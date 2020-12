Kopsuarst selgitab, kuidas ta ennustab patsientide Covid-19 suremise riski

See, milline on koroonaviiruse mõju organismile, on väga individuaalne. Sellegi poolest on selgunud, et laastavamalt mõjub viirus eakatele, meestele, suitsetajatele, A-veregruppi omavatele inimestele ning neile, kellel on kaasuvad haigused nagu diabeet või südamehaigus, kirjutab Men's Health. Nüüd on arstidel oluliselt täpsem viis ennustamaks, kellele Covid-19 põdemine saatuslikuks võib saada.