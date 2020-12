Endine alkoholi liigtarvitaja räägib, kuidas ronis üles allakäigutrepist

«Selge» õpetab analüüsima «ei» ütlemisega seotud negatiivseid tundeid ja uskumusi. Läbi mõeldaks erinevad taktikad alkoholist keeldumiseks ning sellega seotud sotsiaalse survega toimetulemiseks.

Ühe taktikana tasub kaaluda ka seda, mida kasutas Martin – kui tead, et ei suuda peol endale kindlaks jääda, siis kas sinna tasub üldse minna?

Tagasilöökidest toibumine

Aeg-ajalt võib joomist piirates ette tulla ka libastumisi. Martini tõukas tagasilangusesse lähedase pereliikme kaotus, millega oli emotsionaalselt väga raske leppida. «Nädal aega järjest jõin. Kõik oli üks suur must auk. Millestki ei saanud aru,» räägib Martin, kuidas ta elus pidepunkti kaotas.

Väiksemaid libastumisi oli Martinil aja jooksul veel ja need andsid vahepeal tehtud edusammudele alati ränga hoobi. «Järgmisel päeval on masendus ikka korralik,» tõdeb mees. «No kuidas sa tunnistad endale, et ei suuda ikka üldse kohe kaine olla?!»

Erinevad probleemid elus võivad kiiresti vanade harjumuste juurde tagasi viia. Olgu selleks siis leinaga toimetulek nagu Martini puhul või ka mõni väiksem igapäevane mure.

Sel juhul on oluline teadvustada, et alkohol ei lahenda probleeme, vaid pikas perspektiivis tekitab neid ainult juurde.

Alkoholiga seotud harjumusi muutes tasub läbi mõelda, milliseid muutusi enda juures näha tahad. Kui ei mõtle nii väga alkoholist loobumisele, vaid pigem uute ja põnevate hobidega tegelemisele, tulevad tulemused ja hea enesetunne palju kiiremini.

«Praegu näiteks lähen õhtul pigem trenni. Lastega käime palju õues, mängime. Varem seda väga ei olnud,» räägib Martin, kuidas ta igapäevarutiin muutunud on.

Arusaamisele, et midagi on oma senistes käitumismustrites muuta vaja, tuleb jõuda endal. Lähedased saavad selles osas aga siiski toeks olla ning aidata otsuseni jõuda. Kui näed, et lähedasel on alkoholiga probleem, ent ei oska seda teemat kuidagi jutuks võtta, võib abi olla spetsialisti nõuannetest. Ühe variandina tasub aga talle tutvustada ka uut eneseabiprogrammi.

«Igaüks peab ise sellele äratundmisele jõudma, millal on õige hetk muutuseks,» räägib ka Martin. «Mina soovitan kindlasti kõigil võtta korraks aeg maha ja küsida endalt – kas see on päriselt see elu, mida ma elada tahan? Kas ma olen praegu parim versioon iseendast või tahaksin elada kuidagi teisiti?»