Vähidiagnoos tegi elamise lihtsamaks

Nooruslik neljakordne isa ja üheksakordne vanaisa Raimo Tann (66) on näide sellest, et vähidiagnoosi saamine ei pea olema lõpu algus, vaid võib elu mingis mõttes hoopis paremaks muuta. Ühes abikaasa Merlega on neljakümne aasta jooksul läbi tuldud kõigest ja ka võitlus vähiga ei ole mingi erand.