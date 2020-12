Näo- ja lõualuutraumadel on tugev seos alkoholi tarbimisega

Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudis tehtud uuring näitas, et suur osa Tartu Ülikooli Kliinikumis trauma tõttu näo- ja lõualuukirurgi abi vajavatest patsientidest on viga saanud alkoholijoobes. Näopiirkonna traumadega satuvad haiglasse rohkem mehed ja selles on sageli süüdi vägivald.