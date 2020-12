Perearst Piret Rospu ülevaade: millised Covid-19 vaktsiinid võivad Eestisse jõuda?

Sotsiaalministeerium kinnitas nädal aega tagasi, et Eesti on praeguseks ühinenud ravimitootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, CureVac ja Moderna lepingutega. Euroopa Liidu ühishankes on Euroopa Komisjonil sõlmitud leping ka vaktsiinitootjaga Sanofi, millega Eestil on võimalik liituda hiljem. Läbirääkimised on käimas veel ka vaktsiinitootjaga Novavax. Sellest, millised need vaktsiinid on, kirjutab Med24.ee keskkonnas perearst Piret Rospu.

«Eesti on liitunud viie vaktsiinitootja eellepingutega ja õhus on veel kaks võimalikku. Kõigil neist vaktsiinidest on oma iseärasused, näiteks säilitamistingimused, annustamine, mõnel on paremini näidatud head immuunvastust eakatel, mõned planeerivad uuringuid HIV-positiivsete inimestega, mõned on teinud loomkatsetes erinevaid ohutusprofiili täpsustavaid eksperimente (näiteks alalävises annuses vaktsineerimine, et leida viiteid võimalikule antikehade poolt võimendatud haigusele). Millised vaktsiinidest kasutusloa saavad ja millised reaalselt Eestisse jõuavad, pole praegu veel teada,» kirjutab perearst.

«Enne kasutusse lubamist on kõiki vaktsiine uuritud III faasi uuringutes kümnetel tuhandetel patsientidel. Linnulennult kalkuleerides on praeguseks erinevates SARS-CoV-2 vastu suunatud vaktsiinide kliinilistes uuringutes osalenud üle 100 000 inimese – ja siin on ainult seitsme kiirema vaktsiinikandidaadi andmed. Kõik uuringud raporteerivad head immunogeensust nii antikehade kui rakulise immuunvastuse kujunemise mõttes, samuti soodsat ohutusprofiili,» rõhutab ta.

Vaktsiinid, mille eellepingutega Eesti juba liitunud on:

AstraZeneca-Oxford (AZD-1222 ehk ChAdOx1 nCoV-19)

Vajab säilitamiseks külmkapitemperatuuri. Annustamine: kaks doosi 28-päevase vahega. Uuringutes kasutatud platseebo: meningokoki vaktsiin MenACWY.

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

Vajab säilitamiseks külmkapitemperatuuri. Annustamine: üks doos. Uuringutes kasutatud platseebo: füsioloogiline lahus.

Pfizer/BioNTech (BNT-162b2)

Vajab säilitamiseks ultrakülma temperatuuri -70ºC, pärast sulatamist püsib tavalisel külmkapitemperatuuril stabiilsena kuni viis päeva, toatemperatuuril kuni kaks tundi. Vaktsiin vajab lahustamist. Annustamine: kaks doosi 21-päevase vahega. Uuringutes kasutatud platseebo: füsioloogiline lahus.

Moderna (mRNA-1273)

Säilib -20°C juures kuus kuud, pärast sulatamist püsib tavalisel külmkapitemperatuuril (2-8°C) 30 päeva, toatemperatuuril kuni 12 tundi. Annustamine: kaks doosi 28-päevase vahega. Uuringutes kasutatud platseebo: füsioloogiline lahus.

CureVac (CVnCoV)

Säilib külmkapitemperatuuril kolm kuud, toatemperatuuril 24 tundi. Annustamine: kaks doosi 28-päevase vahega. Uuringutes kasutatud platseebo: A-hepatiidi vaktsiin.

Veel kaks võimalikku vaktsiinikandidaati on:

Novavax (NVX-CoV2373)

Annustamine: 2 doosi 21-päevase vahega. Uuringutes kasutatud platseebo: füsioloogiline lahus.

Sanofi