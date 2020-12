Südameoperatsiooni vajav pisike Tomi palub jõulukingiks võimalust olla koos ema ja isaga.

Lapse transpordi eest tasub Eesti Haigekassa, ka väikese Tomi ravikulud Helsingi Lastehaiglas hüvitatakse ravikindlustusest. Tomi peab Helsingisse jõudma lähipäevil. Operatsiooni järgselt tuleb lapsel Helsingisse ravile jääda tavaliselt 3-4 nädalaks ning kõik kulud, mis kaasnevad vanemate Helsingisse sõidu, seal elamise ning praegusel perioodil ka Covid-19 testimisega, tuleb kahe väikese lapsega perel ise tasuda.

Tomi sündis südamerikkega - tema suured veresooned, kopsuarter ja aort on oma koha vahetanud. Suurte veresoonte transpositsiooni diagnoosiga Eestis sündinud lapsed opereeritakse täna Helsingi Ülikooli Lastekliinikus, nii ka Tomi, kes lennutatakse Piirivalve Lennusalga helikopteriga põhjanaabrite juurde selle nädala jooksul.

Paraku on nii, et opereerimata sureb 90% suurte arterite transpositsiooni diagnoosiga lastest esimesel eluaastal. Operatsiooni (ingl.k arterial switch operation ehk arteriaalse ümberlülituse operatsioon) käigus nö. istutatakse aort ja kopsuarter oma «õigesse kohta» ja 95 protsendil juhtudest on operatsiooni tulemus väga hea ning laps saab edaspidi elada täisväärtuslikku elu.

Kui varasemalt on olnud peredel võimalik lapse haiglasoleku ajaks üürida tuba haigla kõrval asuvas ja märksa soodsamas peremajutuses, siis Covid-19 tingimustes välismaalastel seal elada ei lubata. Nii on hetkel teada, et kolme nädala pikkuse majutuse eest tuleb perel tasuda 2666 eurot. Lisanduvad ka vanemate transpordikulud Tallinnast Helsingisse ja tagasi ning ülemaailmse pandeemia tingimustes veel ka mitmed piirangutega seotud väljaminekud.

Tomi on sel aastal kuues laps, kes peab arteriaalse ümberlülituse operatsiooniks Helsingisse sõitma ning kelle pere vajab heade annetajate abi ravireisiga seotud kulude katmiseks. Aasta alguses vajas abi väike Georg, augustis üksteise järel pisikesed Brianna ja Beatrice ning möödunud kuul Rudolf ja Johannes. Kõigil neil õnnestus operatsioon väga hästi.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi osakonna juhataja, professor Tuuli Metsvahi sõnul on sel aastal suurte veresoonte transpositsiooni diagnoosiga lapsi ravil olnud tõepoolest üsna palju: «Viimastel aastatel on SA TÜK lasteintensiivravi osakonnas aastas selle diagnoosiga ravil olnud 2-4 vastsündinut. Arvestades aga meie väga väikest populatsiooni varieerub haruldaste haigustega haigete hulk aastast-aastasse oluliselt, nii ei pruugi järgmisel aastal konkreetse südamerikkega sündida ühtegi last.“ Professor Metsvaht lisab, et rutiinne ja väga hea koostöö Helsingi Lastekliinikuga toimib juba kuus-seitse aastat, üksikjuhtude osas tehti koostööd palju varem. Just Helsingis opereeritakse ka mõned teised komplekssed südamerikked, keda Eestis täna veel aidata ei saa.

Loodame väga, et Lastefondi head annetajad leiavad võimaluse aidata ka pisikese Tomi peret ning lapse ootamatu diagnoosiga silmitsi seisev pere ei pea raskel hetkel muretsema, kuidas tasuda ravireisiga seotud kulud.

Aitäh, et aitate meil aidata!»

Tomi peret saab aidata, helistades TÜK Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele.

Annetussumma lisatakse teie sama kuu telefoniarvele.

helistades 900 5025, annetad 5 eurot

helistades 900 5100, annetad 10 eurot

helistades 900 5500, annetad 50 eurot

või tehes ülekande SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele märksõnaga «Tomi»

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813