Suurbritannias sai esimese Covid-19 vaktsiini 90-aastane naine

Järgmisel nädalal 91-aastaseks saav Keenan kinnitas, et tema jaoks oli esimesena vaktsiini saamine privileeg. «See on parim varajane sünnipäevakingitus, mida soovida oleksin osanud! See tähendab ju, et saan uuel aastal jälle oma pere ning lähedastega aega veeta,» rõõmustab naine, kes on viimase aasta olude sunnil lähedastest eemal veetnud.