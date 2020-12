Covid-19 pandeemia loob soodsa pinnase järgmise epideemia tekkeks

Värskest uuringust selgus, et pandeemia tõttu on viimasel ajal ärevusega kokku puutunud rohkem kui kolmandik uuringus osalenud 5250 inimesest. Põhjusena toodi välja eelnevalt diagnoositud depressioon, sissetuleku kaotus ja koroonaviiruse sümptomite kogemine. Teadlased usuvad, et Covid-19 pandeemiale võib seetõttu järgneda ärevuse epideemia.