Covid-19 vaktsiiniarendused: miks mRNA-põhiseid vaktsiine seni kasutatud pole?

Praegu kasutusel olevate vaktsiinide (komponent-, inaktiveeritud ning nõrgestatud elusvaktsiinid) puhul viiakse organismi juba valmis antigeen, mille meie organism kui võõra ära tunneb ja selle vastu imuunvastuse algatab.

«See lõpeb haigustekitaja vastaste spetsiifiliste antikehade ning immuunrakkude tekkega, mis nakkusega kokkupuute korral organismi kaitsevad. mRNA vaktsiinid ei sisalda aga mitte valmis antigeeni, vaid informatsiooni-RNAd (ingl messenger RNA – mRNA). Sellel oleva info põhjal sünteesib organism ise antigeeni, SARS-CoV-2 puhul on selleks enamasti viiruse ogavalk. Uut ja vana tüüpi vaktsiini võib seega võrrelda justkui retsepti ja valmis toitu,» selgitab bioloogiste preparaatide osakonna spetsialist Pille Säälik.

Sääliku sõnul on mRNA võrreldes valguga lihtsam molekul ja seetõttu on selle tootmine kiirem kui seni kasutusel olevate vaktsiinide tootmine. «Idee mRNA-põhistest vaktsiinidest on juba aastakümneid vana ning seda tüüpi vaktsiine on ka erinevate nakkushaiguste puhul kliinilistes uuringutes testitud,» selgitas Säälik. «Inimkasutusse pole neist erinevatel põhjustel siiski siiani ükski jõudnud. Võib loota, et praegune tehnoloogia areng seda võimaldab.»

Peamised tegurid, mis on mRNA vaktsiinide arengut kiirendanud:

mRNA eluiga rakus sõltub paljudest teguritest, kuid reeglina lagundatakse see väga kiiresti. Tavaolukorras on mRNA lagundamise kiiruse reguleerimine üks viis, kuidas organismis vaja minevate valkude kogust reguleerida.

Covid-19 vaktsiini kontekstis tähendab see, et kiirelt laguneva mRNA põhjal ei jõua organism piisavalt viiruse valku ehk antigeeni toota. Seetõttu ei ole ka tekkiv immuunvastus piisav. Vaktsiini koostises oleva mRNA kiirele lagundamisele on leitud lahendus stabiilsemate mRNAde väljatöötamise kaudu.

Biokeemilises mõttes looduslik, kuid teisest organismist pärit mRNA võib algatada väga tugeva mittespetsiifilise põletikuvastuse, kuid ka sellele probleemile on teadlased mRNA ehitusüksuste keemilise muutmise kaudu lahenduse leidnud.

Käimasolevad kliinilised uuringud, kus tõsiseid kõrvaltoimeid mRNA vaktsiinidega on ilmnenud vähe, lubavad eeldada meetodi töökindlust. Teisalt pole looduslike mRNAde poolt algatatud tugevam mittespetsiifiline immuunvastus samuti alati halb, sest see põhjustab ka tugevama spetsiifilise immuunvastuse. Analoogsel eesmärgil kasutatakse vaktsiinides adjuvante.

Samuti on arenenud lipiidsete nanoosakeste tootmise tehnoloogia. Mitmes arenduses kaugemale jõudnud vaktsiinis pakitakse mRNA rasvamullikesse (lipiidne nanoosake) ja see moodus võimaldab vaktsiini koostises olevat mRNAd stabiliseerida ja suuremal kogusel mRNA-l rakku jõuda.

Lisaks on mRNA-põhiste vaktsiinide kiiret arendust soodustanud hetk, kus me praegu elame – uut vaktsiini on väga kiiresti vaja. Ülemaailmse väga suure vajaduse tõttu on suunatud vaktsiiniarendustesse palju avalikku raha, mistõttu tehnoloogia arendusse ja testimisse on panustatud väga palju aega ja inimressurssi.