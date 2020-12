Perearst Karmen Joller: mina juba ootan, et saaksin end vaktsineerida

«Koroonaviiruse vastane vaktsiin on maailmas esimene vaktsiin, mille väljatöötamisele on juba enam kui pool aastat innukalt kaasa elatud peaaegu reaalajas. On toimunud tohutu võidujooks, mis pole lihtsalt võistlus, vaid tänapäeva teaduse edulugu ja suurepärane näide ülemaailmsest koostööst. Finišiks on maailm, kus palju hirmu ja valu külvanud viirus on kontrolli all. Võidujooks kestab,» kirjutab perearst.

«Nagu ikka, tekitab uus vaktsiin palju kahtlusi ja küsimusi. Seda enam, et see lubab kaitset haiguse vastu, millest maailm kõigest aasta tagasi veel kuulnudki polnud.»

Ta tõdeb, et tavapäraselt kulub vaktsiinide väljatöötamiseks aastaid - tegemist on ikkagi ravimiga, mille tootmine ja kasutamine on äärmiselt range kontrolli all. «Vaktsiinid on tänapäeval üheks ohutuimaks ravimirühmaks maailmas: me teame üsnagi täpselt, milliste haiguste vastu millisel määral vaktsiin kaitseb ja oskame kõrvaltoimeid ennetada. Vaktsiine on üha enam ja enam täiustatud. Seetõttu on vaktsineerimisel tänapäeval ohtlikke ja elu muutvaid kõrvaltoimeid üliharva. Küll aga pakuvad vaktsiinid turvatunnet nii vaktsineerituile kui nende ümber olevatele inimestele.»

Ka Eestis on vaktsiinide üle väga range kontroll: vaktsineerida tohivad vaid erikoolituse läbinud meedikud, kellel on kohustus oma teadmisi regulaarselt värskendada. «Kogu info vaktsineerimise kohta talletatakse digitaalselt, ka inimese e-haigusloos. Selleks, et vaktsiin üldse Eestis turule tulla saaks, peab see kõigepealt saama kinnituse rangelt Euroopa Ravimiametilt, seejärel Eesti Ravimiametilt. Eestis annab oma hinnangu vaktsiinile ka immunoprofülaktika ekspertkomisjon, mis koosneb oma ala tippteadlastest ja -arstidest, kellest mitmeid on Eestimaa inimesed sel aastal palju ka meedia vahendusel kohanud,» selgitab doktor Joller.

«Kuigi koroonaviiruse vaktsiinid on valminud uskumatu kiirusega, on nende loomisel kasutatud kõiki tänapäevase teaduse saavutusi ja teadmisi, tehtud piisavad ohutusuuringud, lõppenud on ka esimesed efektiivsuse uuringud.»

«Mina juba ootan 2021. aastat, et saaksin end vaktsineerida: selleks, et olla olemas oma patsientide jaoks. Aga loomulikult ka selleks, et kaitsta oma lähedasi ja kolleege,» tunnistab perearst ning lisab, et jäägu 2020. aasta koroonaviirusele aga 2021. aasta olgu vaktsineerimise ning lootuse aasta.