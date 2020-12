WHO uuendas kaitsemaskide kandmise juhist

Maski soovitatakse kanda nii sise- kui välitingimustes sellistes kohates ja situatsioonides, kus distantsi hoidmine teistega ei ole võimalik. Siseruumides, kus ei ole piisav ventilatsioon, on oluline kanda maski ka juhul, kui teistega saab hoida vähemalt meetrist vahemaad, vahendab Med24. Kodus on maskid soovitatavad siis, kui on külalised ning füüsilise vahemaa hoidmine ei ole võimalik või ventilatsioon ei ole piisav.