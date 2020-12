Rootsi perearstide liidu juht räägib, kuidas on riigis muutunud koroonapiirangud

Praegu vajab Tuutma sõnutsi Rootsis intensiivravi 237 inimest ja umbes 2000 inimest on haiglas, vahendab Med24 . Haigestunute arv hakkab lähenema aprilli tasemele, aga intensiivravi vajavate ja haiglas olijate arv on väiksem. «Niipalju, kui ma olen haiglaarstidega rääkinud, siis neile tundub, et haigus pole praegu nii agressiivne. Samas on ka patsientide ravimise oskused tunduvalt paremad,» tõdeb Tuutma.

Kui kevadel olid üle-rootsilised reeglid, mis viidi sisse kogu riigis korraga, siis nüüd sügisel on need Tuutma sõnul maakondade põhised. «Kui kevadel oli nii, et tervisekaitseamet kehtestas korraga üleriigilised meetmed, siis nüüd toimub abinõude kehtestamine dialoogis kohalike nakkuskaitsearstidega ja olenevalt kohalikust nakkusolukorrast. Rootsis on igas maakonnas nakkuskaitsearst, kel on väga suured volitused. Kõigepealt toimus selline dialoog Stockholmiga, kus oktoobri lõpus kehtestati erinõuded. Praeguseks on ainult üks maakond, kus neid ei ole. Kõigis teistes regioonides on järjepanu karmistatud reeglid sisse viidud,» räägib Rootsi perearstide seltsi juht.