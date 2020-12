Soome inimesed pelgavad vandenõuteooriate tõttu koroonavaktsiini

Ajalehe Helsingin Sanomat küsitlus näitab, et 56 protsenti soomlastest oleks valmis koroonavaktsiini võtma, kui see kättesaadavaks saab, ja 22 protsenti teatas, et nemad kindlasti koroonavaktsiini ei taha.

Soome ringhäälingu YLE saade «MOT» uuris, miks nii paljud inimesed koroonavaktsiini vastu on, ja selgus, et sotsiaalmeedias on mitukümmend soomekeelset rühma või lehekülge, kus levitatakse vandenõuteooriaid. Näiteks, et koroonapandeemia on algatanud mingi Maailma Eliit, kes tahab tekitada kaost, et siis põlvili surutud rahvad nõustuksid suures hädas uue maailmakorraga.