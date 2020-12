Tasub teada: millega peaksid eakad Covid-19 vaktsiini oodates arvestama?

Pfizeri ja Moderna vaktsiinid on tootjate kogutud informatsiooni põhjal mõlemad efektiivsed, kuid suur osa kliiniliste testide käigus saadavast infost on alles avaldamata. Mõlemaid vaktsiine on katsetatud ka inimeste peal, kelle vanus on 65 eluaastat või üle selle ning tulemused on seni olnud positiivsed, kirjutab CNN.