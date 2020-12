Video ⟩ Covid-19 osakonnas Venezuelas valitseb kaos, haiged keelduvad sinna ravile minemast

Ametlike raportite järgi tundub, et Venezuela on Covid-19 pandeemiast üsna kergelt pääsenud, aga tegelikult on kohalike arstide sõnul olukord vastupidine. Eriti šokeerivalt mõjuvad aga kaadrid Caracase haiglatest, kus puuduvad nii vesi kui elekter, põrandat katavad vereloigud ning õhus on hingemattev hais.