Arkadi Popov: varsti võime rääkida sellest, et plaanilist ravi ei toimu

Popov palus, et inimesed käituksid vastutustundlikult ja hoiduksid enne jõule kaubanduskeskuste ja ürituste külastamisest, samuti soovitab ta kõigil kanda avalikus kohas maski. «Sellest sõltub, kas haiglad on nädala või pooleteise pärast ülekoormatud või mitte ja kas plaaniline ravi on säilinud või mitte. Minu suur palve on mõista seda probleemi.»