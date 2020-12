Tasub teada ⟩ Kuidas pääseb koroonatesti tegema ja kust näeb vastuseid?

Eesti isikukoodiga isikut tõendava dokumendi olemasolul on võimalik teha kaks testi, et lühendada eneseisolatsiooni. Testimine on vabatahtlik ja Eesti kodanikele tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega 67€.

Esimese proovi saab anda Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal ning Tallinna Lennujaamas Confido ajutistes punktides. Saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal ning need kohad on ainsad, kus testitakse inimesi elavas järjekorras. Testimispunktid on avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud. Maismaa kaudu saabujad peavad esimesele prooviandmisele aja broneerimiseks helistama numbril 678 0000 (E-R 9-17). Kuna Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi, siis on testimiseks ka 1-2 päevane järjekord. Seetõttu kui on teada Eestisse saabumise aeg, siis soovitame aja testimisele ette broneerida.