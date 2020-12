Pandeemiaaegne rasedus Erikat üleliia muretsema ei pannud. «Ta pidas kõigist viiruse levikuga seotud piirangutest ja soovitustest kinni, kuid omapoolsetest pingutustest hoolimata mu õde nakatus,» rääkis Avilez. «Väga paljud inimesed ei mõista hetkel absoluutselt, mis maailmas toimub. Nad arvavad, et see on mingit sorti nali. Antud suhtumine kestab seni, kui nakatutakse ise või nakatub keegi lähedastest.»