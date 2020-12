Eakate ja meditsiinipersonali massilise vaktsineerimisega Covid-19 vastu alustati Suurbritannias eile. Kahjuks ei läinud kõik päris veatult ja kahel korral kulmineerus vaktsineerimine anafülaktilise reaktsiooniga. See tähendab, et kahel inimesel tekkis allergiast tingitud eluohtlik seisund. Õnneks on mõlema inimese tervislik seisund paranemas, kirjutab Reuters.