Savisaar koroonapiirangutest: see tekitab trotsi, meie eest otsustatakse kõik ära

«Mulle tundub, et võitluses koroonaviiruse vastu käitume me ühelt poolt formaalselt ja teiselt poolt lahmivalt. Näiteks paneme toitlustuskohad kella kümnest kinni. Aga mille poolest on kellaaeg viiest kuueni vähem ohtlik,» küsib Savisaar. «Inimesed tulevad töölt ja lähevad õhtust sööma, mille poolest on nad väiksemas ohus?»