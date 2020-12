WHO avaldas inimeste 10 peamist surmapõhjust

Inimkonna suurimaks surmade põhjustajaks olid südamehaigused. Need moodustasid 16% kogu maailma surmadest. Alates 2000. aastast on see arv tõusnud kahe miljoni võrra. Kokku registreeriti südamehaiguste põhjustatud surmasid ligi üheksa miljonit.