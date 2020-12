Lutsar: võib-olla isolatsiooni pikkust võiks vähendada

«Näiteks isolatsiooniaja pikkus, kui reisilt tullakse, kus on ikka väga väike võimalus haigust tuua, eriti kui lennujaamas testitud on. Teised on lähikontaktsed, kelle võib ka kaheks jagada: on sotsiaalsed kontaktid või mis mul on töö juures, kui palju seal haigestus. Ja öeldakse, et seal nelja-kuue päeva jooksul väga suur protsent haigestub, nii et võib-olla selle isolatsiooni pikkust võiks vähendada. Või vähemalt kaaluda, et kui me võtame mingi riski, siis kui suur see risk on,» rääkis Lutsar.