Perearst Elle-Mall Sadrak: tänavu on jõulud hoopis teistsugused

Sellel kõigel on aga üks tume varjukülg - raske aeg, kus me praegu elame ja oleme. «Perearstina oma igapäevatöös oleme me nagunii teinud muudatusi: hoiame omavahel distantsi, kanname maski, hajutame lähikontakte,» sõnab ta. «Pärast tööd on meil kõigil ka eraelu ja vaba aeg. Raske südamega olen pidanud loobuma suurtest sõpruskondlikest kogunemistest, aga need me taastame siis, kui see raske aeg mööda läheb. Väljas käies kannan alati maski ja väldin järjekordades seismist,» lisab perearst.