Naistearst Piret Veerus selgitab, kuidas erineb pandeemiaaegne visiit günekoloogi juurde tavapärasest

Ameerika Ühendriikides töötavad naistearstid tunnevad hetkel suurt muret, kuna statistika näitab, et Covid-19 pandeemia tõttu tühistatakse günekoloogiliste visiitide aegu ning vajaliku ravi saamine lükkub seetõttu edasi. Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja doktor Piret Veerus räägib, milline on olukord Eestis ja mis on naistearsti visiidil toimuva juures koroonaviiruse tõttu muutunud.